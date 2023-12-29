МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2024 году

Также в перечне виноградные вина с минимальной ценой производителя 13 евро за 1 л на условиях FCA — склад производителя. В случае, если объем сосуда составляет менее (более) 1 л, минимальная цена рассчитывается пропорционально емкости и не должна быть ниже 13 евро за 1 л.