В Красноярском крае построят логистический центр «Вайлдберриз»

Еще один логистический центр — на 600 тыс. квадратных метров — уже возводится в Емельяновском районе компанией «Мега-Строй-М». Кроме этого, на президиуме был представлен проект золотоизвлекательной фабрики компании «Соврудник». Она возводится на месторождении «Эльдорадо» в Северо-Енисейском районе.