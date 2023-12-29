В Красноярском крае построят логистический центр «Вайлдберриз»

Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
Площадь складов составит 200 тыс. квадратных метров. Пока стройка существует в виде инвестиционного проекта, который был представлен на рассмотрение президиума Инвестиционного комитета края. Точное место строительства, срок и стоимость пока неизвестны.
Еще один логистический центр — на 600 тыс. квадратных метров — уже возводится в Емельяновском районе компанией «Мега-Строй-М». Кроме этого, на президиуме был представлен проект золотоизвлекательной фабрики компании «Соврудник». Она возводится на месторождении «Эльдорадо» в Северо-Енисейском районе.
По словам Сергея Верещагина, эти три инвестпроекта оцениваются в сумму более 60 млрд рублей.
«Примечательно, что на один горнодобывающий проект приходится два логистических. Это новый запрос в экономике. У края здесь большой потенциал. Поэтому будем оказывать инвесторам необходимую поддержку с инженерными сетями, транспортной инфраструктурой и кадровым обеспечением», — отметил председатель правительства.