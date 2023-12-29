Почти 500 обманутых дольщиков Башкирии получат компенсации

«В 2023 году в Башкирии проделана большая работа по восстановлению прав граждан — пострадавших участников долевого строительства. Благодаря федеральным и республиканским механизмам количество домов в Едином реестре проблемных объектов сократилось с начала года с 39 до 13», — отметил первый заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.