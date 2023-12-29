9 новых микрорайонов появится в Екатеринбурге

Площадь жилищного строительства составит более 2 миллионов квадратных метров. Кроме того, на территории будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Это 15 детских садов и 5 пристроенных помещений дошкольных организаций, 7 школ на 9,2 тысячи мест, культурно-досуговый центр, детская и взрослая поликлиники, а также три физкультурно-оздоровительных комплекса и четыре школы искусств, два подростковых и молодежных клуба, хоккейный корт и школа единоборств.