9 новых микрорайонов появится в Екатеринбурге

Площадь жилищного строительства составит более 2 миллионов квадратных метров. Кроме того, на территории будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Это 15 детских садов и 5 пристроенных помещений дошкольных организаций, 7 школ на 9,2 тысячи мест, культурно-досуговый центр, детская и взрослая поликлиники, а также три физкультурно-оздоровительных комплекса и четыре школы искусств, два подростковых и молодежных клуба, хоккейный корт и школа единоборств.
В пресс-службе мэрии уточнили, что предусмотрено также благоустройство парка и строительство и реконструкция четырех транспортных развязок.
«Планируемая территория расположена в границах набережной Верх-Исетского пруда — улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта. Общая площадь участка превышает 740 га», — рассказали в администрации Екатеринбурга.