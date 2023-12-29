В Самаре заключено первое соглашение о сдерживании цен на яйца

«В соответствии с соглашением предприниматель принял на себя добровольные обязательства по ограничению отпускных цен или торговых наценок на куриные яйца. Документы подписаны на срок до 22 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.



Перед этим антимонопольный орган подготовил постановление, которое приняло правительство РФ в апреле 2023 года. Документ разрешает региональным органам власти при необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары. К этой категории относятся и куриные яйца.



Рост цен на яйца фиксируется в регионе с ноября. Максимальное подорожание продукта за последние два месяца было зарегистрировано в Самарской области 23 ноября. В декабре стало известно о том, что в регионах по поручению генпрокурора проведут проверку из-за роста цен на яйца.



Георгий Портнов.