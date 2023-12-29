Нацбанк Беларуси изменил порядок работы с наличными для ИП

Говорится, что изменения внесли также в перечень подтверждающих документов, которые следует прилагать к отчету об израсходованных суммах. В инструкции добавили нормы, дающие право принимать наличные отдельными субъектами хозяйствования без соблюдения предельно допустимого размера расчетов на протяжении одного дня, однако не более 100 базовых величин (3700 рублей по состоянию на 29 декабря 2023 года) по каждому из платежей. Постановление Нацбанка № 472 вступит в силу с 1 января 2024 года.