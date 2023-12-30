В России продлили временный запрет на ввоз риса

«В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке… Ещё одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота», — говорится в сообщении.