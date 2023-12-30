МАРТ рассказал о новой системе регулирования цен в Беларуси

В МАРТ подчеркнули, что постановление принято в рамках выполнения поручений Александра Лукашенко, данных на совещании 21 декабря 2023 года. Напомним, это было совещание по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. На нем президент Беларуси потребовал понятную и четкую систему цен в Беларуси.