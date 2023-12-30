МАРТ рассказал о новой системе регулирования цен в Беларуси

Новая система регулирования цен будет действовать в Беларуси с 1 января 2024 года. Как сообщили в пресс-службе МАРТ, подписано постановление № 713 (4), которое вводит ежемесячные пределы, в рамках которых могут меняться отпускные цены производителей. В МАРТ подчеркнули, что это ключевое изменение системы регулирования цен.
Так, на потребительские товары, регулируемые постановлением, ежемесячный рост цен не может быть больше 0,3% к предыдущему месяцу.
Цены на овощи борщевого набора, а также огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж, можно поднимать максимум на 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года.
Постановлением также вводится уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен. Импортеры товаров некритического импорта обязаны снизить предельные максимальные надбавки до 15%. Совокупный размер стимулирующих выплат производителя (поставщика) в адрес торговых организаций ограничивается, а торговые организации получают право сами оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.
В МАРТ подчеркнули, что постановление принято в рамках выполнения поручений Александра Лукашенко, данных на совещании 21 декабря 2023 года. Напомним, это было совещание по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами. На нем президент Беларуси потребовал понятную и четкую систему цен в Беларуси.