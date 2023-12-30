МАРТ уверяет, что инфляция в 2023 году не превысит 6%

По его словам, снизить инфляцию до рекордного уровня удалось благодаря действующей системе ценового регулирования. С учетом этого фактора министерство прогнозирует, что и в 2024 году потребительские цены вырастут не более чем на 6%.
Для этого разработаны планы помесячного контроля роста стоимости жизни. Отдельно специалисты МАРТ будут считать базовую инфляцию, а отдельно — рост тарифов. Для их сдерживания сейчас разрабатывается тарифная тетрадь.
Кроме того, отдельно в МАРТ будут считать удорожание сезонных овощей, которые дают наибольший всплеск цен в межсезонье.
С учетом всех мер антимонопольный орган рассчитывает, что инфляция в 2024-м будет ниже уровня, сложившегося в этом году.
Правительство в свою очередь прогнозирует, что инфляция в Беларуси к концу 2023 года составит примерно 5,5%.