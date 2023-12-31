Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на 31 декабря, последний день 2023

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 31 декабря 2023, воскресенье, — последний день 2023 года, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1775 рубля, 1 евро — 3,5363 BYN, 100 российских рублей — 3,4991 белорусского рубля.