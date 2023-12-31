Новый год в поезде: о работе железнодорожного транспорта рассказали в КТЖ

«За минувшие два дня эвакуированы дополнительными поездами, прицепными вагонами и курсирующими поездами свыше четырёх тысяч пассажиров из занесённых снегом районов. Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме. С 29 по 31 декабря с железнодорожных путей вывезено более 25 тысяч кубометров снега, очищено 7,3 тысяч километров путей. В работе по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега задействовано более 90 единиц специализированной снегоочистительной и снегоуборочной техники и свыше 4,6 тысячи работников. В случае необходимости количество техники и железнодорожников будет увеличено».