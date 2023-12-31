Вези меня, олень: Как будет ходить общественный транспорт в центре Кишинева 31 декабря

С 14.00 31 декабря 2023 года и до 07.00 1 января 2024 года будет остановлено движение общественного транспорта на пр. Штефана чел Маре, в периметре улиц Митрополит Бэнулеску-Бодони — Пушкина.
Троллейбусы и автобусы, пересекающие площадь Великого Национального Собрания, будут перенаправлены на прилегающие улицы.
В новогоднюю ночь троллейбусы №№ 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусы №№ 5, 9 и 26 будут работать до 01.00.
Автобусы № 4, № 6, № 14, № 15, № 24, № 33, № 38, № 39, № 44, № 46 и № 47 совершат дополнительные рейсы, чтобы обеспечить возвращение домой зрителей с новогоднего концерта на ПВНС.
Источник: ipn.md.