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Вези меня, олень: Как будет ходить общественный транспорт в центре Кишинева 31 декабря

Какие улицы перекроют, куда перенаправят автобусы и троллейбусы — рассчитайте свой маршрут заранее.
Источник: Комсомольская правда

С 14.00 31 декабря 2023 года и до 07.00 1 января 2024 года будет остановлено движение общественного транспорта на пр. Штефана чел Маре, в периметре улиц Митрополит Бэнулеску-Бодони — Пушкина.

Троллейбусы и автобусы, пересекающие площадь Великого Национального Собрания, будут перенаправлены на прилегающие улицы.

В новогоднюю ночь троллейбусы №№ 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусы №№ 5, 9 и 26 будут работать до 01.00.

Автобусы № 4, № 6, № 14, № 15, № 24, № 33, № 38, № 39, № 44, № 46 и № 47 совершат дополнительные рейсы, чтобы обеспечить возвращение домой зрителей с новогоднего концерта на ПВНС.

Источник: ipn.md.