Уведомительный порядок цен на новые товары вводят в Беларуси с 1 января

Стало известно, что в Беларуси вводится уведомительный порядок установления цен на новые товары с 1 января 2024 года. Об этом информировал телеграм-канал правительства.
Согласно постановлению Совмина (№ 713 от 29 декабря 2023-го) в Беларуси с нового года меняется система регулирования цен. В связи с чем с 1 января 2024 года вводятся ежемесячные пределы изменения отпускных цен производителей. Они будут ограничивать не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребтовары, которые регулирует постановление. А также не должны будут превышать 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи «борщевого набора», а также на сезонные — огурцы, томаты, яблоки.
— При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа, — уточнили в Совмине.
Но еще вводится уведомительный принцип установления цен на новые товары, он заменил действующий на данный момент разрешительный механизм согласования таких цен. Также вводится снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15% на товары некритического импорта, которые производятся в Беларуси «в достаточном количестве».
А еще установлен максимум 15% для предельного размера оптовой скидки. И ограничивается предельный совокупный размер стимулирующих выплат, которые производитель (поставщик) осуществляет в адрес торговых организаций. При этом торговым организациям белорусские власти предоставили возможность напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.