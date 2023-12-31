Уведомительный порядок цен на новые товары вводят в Беларуси с 1 января

Согласно постановлению Совмина (№ 713 от 29 декабря 2023-го) в Беларуси с нового года меняется система регулирования цен. В связи с чем с 1 января 2024 года вводятся ежемесячные пределы изменения отпускных цен производителей. Они будут ограничивать не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребтовары, которые регулирует постановление. А также не должны будут превышать 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи «борщевого набора», а также на сезонные — огурцы, томаты, яблоки.