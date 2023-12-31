Аналитики дали прогноз цен на квартиры в Минске в 2024 году

Стало известно, что будет с ценами на жилье в Минске в 2024 году. Аналитику предоставила площадка недвижимости realt.by.
Так, риелторы предположили, что ситуация на рынке недвижимости в белорусской столице в 2024-ом может пойти по четырем сценариям, в зависимости от вероятной покупательской активности.
Во-первых, при сохранении банками процентных ставок по кредитам на жилье кредиты в 2024-ом могут стать одним из определяющих факторов на жилищном рынке. И тогда покупательская активность останется высокой, спрос сохранится на уровне 2022−2023 годов с поправкой на сезонность. Но любые изменения по ставкам рефинансирования или расчетным величинам стандартного риска будут отражаться и на покупательской активности.
— Если покупать будут так же активно, то к середине 2024-го средняя стоимость квадратного метра составит в среднем 1425−1440 долларов в эквиваленте, — отмечается в статье.
Согласно второму сценарию, спрос может снизится к уровню до 2022-го. В таком случае 2024-ый станет переходным от рекордного к старой норме, в связи с чем ухудшатся и условия кредитования недвижимости, что в свою очередь чревато разворотом в ценовой динамике.
— Тогда цены через 6 месяцев будут только немногим ниже их нынешнего уровня. Возможен диапазон на уровне 1320−1340 долларов за квадратный метр.
В качестве третьего сценария рассматривается более низкий спрос, существенно ниже «старой нормы». При такой ситуации минчан ждет избыток предложение и снижение цен на жилье. И если так случится, то к середине лета индекс цен может упасть до 1270−1300 долларов за «квадрат».
Не исключают аналитики и четвертый сценарий — резкое ухудшение экономической ситуации в стране. Если случится девальвация или резко сократятся объемы кредитования, то ко второму полугодию 2024-го индекс цен может упасть до 1200 долларов за квадратный метр.