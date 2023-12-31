Аналитики дали прогноз цен на квартиры в Минске в 2024 году

Во-первых, при сохранении банками процентных ставок по кредитам на жилье кредиты в 2024-ом могут стать одним из определяющих факторов на жилищном рынке. И тогда покупательская активность останется высокой, спрос сохранится на уровне 2022−2023 годов с поправкой на сезонность. Но любые изменения по ставкам рефинансирования или расчетным величинам стандартного риска будут отражаться и на покупательской активности.