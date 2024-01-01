Яйца стали самым подорожавшим в Татарстане продуктом за неделю

В Татарстане с 11 по 18 декабря подорожали свежие огурцы и помидоры, куриные яйца и некоторые другие продукты питания. Заметнее всего в Татарстане за неделю подорожали огурцы. Средняя цена выросла на 10,66% и составила 169,23 рубля за килограмм.