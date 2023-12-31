Что ожидать от программы «7−20−25» в 2024 году?

По условиям Программы ипотечного кредитования «7−20−25» бюджет устанавливается на каждый год отдельно и не должен превышать 100 млрд тенге. В этой связи, принято решение об установлении лимита бюджета на 2024 год в размере 100 млрд тенге по аналогии с 2023 годом, передает DKNews.kz.