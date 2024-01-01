Чьи мобильные переводы будут проверять в 2024 году в Казахстане

Денежные мобильные переводы на счета физических лиц некоторыми недобросовестными казахстанцами используются для сокрытия доходов от предпринимательской деятельности. То есть прием платежей таким образом производится без выдачи чека и в целом является незаконным.
В связи с этим в Казахстане начали поэтапную проверку мобильных переводов, получаемых гражданами. Ей подвергаются только транзакции с признаками получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Согласно закону, таким признаком является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
Как будут определять таких получателей и что им грозит, нам рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).
Кто и чьи контакты передает в госорганы
С 1 января 2023 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, передают в КГД МФ РК сведения о лицах, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
При этом они направляют индивидуальные идентификационные номера (ИИН) только тех лиц, которые попали под вышеуказанные критерии — в течение трех месяцев подряд получали сто и более мобильных переводов от разных отправителей.
Сведения передаются в соответствии с этапами всеобщего декларирования. То есть в 2023 году банки передали в органы госдоходов информацию по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, которые сдавали декларации об активах и обязательства в 2022 году.
А с 2024 года будут формироваться списки работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Таким образом, в наступившем году передаче подлежат сведения за 2023 год по участникам первого и второго этапов всеобщего декларирования.
С 2025 года к ним присоединятся индивидуальные предприниматели (ИП), руководители юридических лиц и их супруги, а с 2026 года — остальные казахстанцы, которые начнут сдавать декларации в 2025 году.
Как будут проверять переводы казахстанцев
В отношении казахстанцев, которые в течение отчетного года получали мобильные переводы с признаками получения дохода от предпринимательской деятельности, сначала проводится камеральный контроль, в рамках которого физлицо проверяется на:
- наличие регистрации в налоговых органах;
- неотражение дохода и имущества;
- занижение доходов.
В целом камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения, то есть зарегистрировать ИП либо представить дополнительную декларацию с отражением незадекларированных сумм доходов, полученных переводами.
Если получатель не согласен с нарушениями, он вправе предоставить пояснение об их отсутствии с приложением подтверждающих документов.
При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой с банков запрашивается полная информация по счету физического лица и фактически выносится решение о наличии или отсутствии нарушений.
Как могут наказать скрывающих доходы
В КГД МФ РК при этом отмечают, что за деятельность без регистрации ИП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 15 до 100 месячных расчетных показателей (МРП). В 2024 году эта сумма составит от 59 430 до 396 200 тенге.
Штраф грозит и за сокрытие доходов — в размере 200% от неуплаченной суммы. При повторном нарушении — 300%. А за невыдачу чека — штраф от 15 до 50 МРП (198 100 тенге).
В органах госдоходов также подчеркивают, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.