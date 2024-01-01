В Казахстане утвердили новые размеры МРП, МЗП на 2024 год

АСТАНА, 1 янв — Sputnik. В Казахстане утвердили новые размеры расчетных показателей на 2024 год.
Так, по закону «О республиканском бюджете на 2024−2026 годы» с 1 января 2024 года устанавливаются:
- минимальная заработная плата (МЗП) — 85 000 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) — 3 692 тенге.
Что такое МРП
Месячный расчетный показатель — финансовый показатель, используемый в Казахстане для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством республики.
Деньги со временем обесцениваются. Если в законах прописывать фиксированные суммы штрафов, платежей, пособий, выраженные в тенге, то через какое-то время в результате инфляции в эти законы придется вносить изменения. Поэтому вместо указания конкретных сумм в законах используется коэффициент МРП.
МРП в Казахстане применяется с 1996 года. В самом начале его применения размер показателя менялся раз в квартал, сейчас МРП устанавливают на один год.
К примеру, в 2023 году размер МРП был равен 3 450 тенге, в 2024 году — 3 692 тенге ($8,12). (на момент 15.12.2023).
На что влияет минимальная заработная плата (МЗП)
Минимальный размер заработной платы (МЗП) — это гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени.
Также значение МЗП используется в социальной сфере, в том числе влияет на расчет налогов с заработной платы. Его используют при определении минимального или максимального дохода в обязательных пенсионных взносах, обязательном социальном медицинском страховании, социальных отчислениях и социальных налогах.
В связи с повышением МЗП увеличатся также размеры связанных взносов и отчислений.
В 2023 году размер МЗП составлял 70 000 тенге, с новым годом выплаты увеличились до 85 000 тенге.