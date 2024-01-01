Минимальную зарплату в Калининградской области повысили до 20 тысяч рублей

В Калининградской области повысили размер минимальной заработной платы. С 1 января МРОТ в регионе составляет 20 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе правительства области.
«Соответствующее трёхстороннее соглашение подписано между правительством региона, калининградским областным объединением организаций профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей. Его цель — объединение усилий для социально-экономического развития субъекта, социальной и правовой защиты населения», — уточнили в правительстве.
Исполнять требования соглашения обязаны все работодатели на территории Калининградской области. В 2023 году МРОТ в регионе составлял 17 000 рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда в сумме 19 242 рубля в месяц.