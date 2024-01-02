Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой гостиницы

Согласно опубликованным документам, гостиница появится на месте, где ранее располагалось издательство «Наука». Старое здание будет реконструировано из нежилого помещения в гостиницу с комплексом магазинов. Площадь участка, где будет находиться заведение, составляет 9,8 тысячи кв. м. Количество номеров в гостинице будет составлять 280, общей площадью 8368,55 кв. м. Площадь магазинов — 2097,27 кв. м..