Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой гостиницы

В левобережной части Новосибирска собираются строить новую гостиницу. Она будет располагаться на улице Станиславского в здании, которое ранее принадлежало одному из издательств города. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство этого сооружения 27 декабря..
Согласно опубликованным документам, гостиница появится на месте, где ранее располагалось издательство «Наука». Старое здание будет реконструировано из нежилого помещения в гостиницу с комплексом магазинов. Площадь участка, где будет находиться заведение, составляет 9,8 тысячи кв. м. Количество номеров в гостинице будет составлять 280, общей площадью 8368,55 кв. м. Площадь магазинов — 2097,27 кв. м..
Разрешение на строительство будет действовать до 27 июня 2025 года. Его выдали ООО «Специализированный застройщик “Диадема”.