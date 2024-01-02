За хорошей зарплатой только не в Молдове: Израиль хочет нанять тысячи молдавских работников

Израиль планирует нанять в Молдове, Китае, Индии и Шри-Ланке 20 тысяч рабочих для строительной отрасли в первом триместре 2024 года.
Об этом заявил генеральный директор Министерства строительства Йегуда Моргенштерн, отметив, что дефицит рабочих рук увеличил сроки возведения объектов с 27 до 34 месяцев.
Всего Израиль намерен нанять для строительства до 70 тысяч иностранцев, чтобы вернуться к прежним темпам строительства.
«Предлагаемая резолюция, которая увеличит квоту иностранных рабочих с 50 до 70 тысяч, уже готова и будет представлена правительству на утверждение в ближайшие дни».