Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Американский журнал Forbes опубликовал статью об интересных местах, которые обязательно нужно посетить туристам в 2024 году, сообщает ИА «Дунё».
«В Узбекистане можно увидеть лучше всего сохранившиеся исторические памятники эпохи Шелкового пути, а также величественные горы и перспективную столицу Узбекистана — Ташкент», — цитирует Forbes слова вице-президента ведущего в мире издателя путеводителей «Lonely Planet» Тома Холла.
Также отмечается, что для передвижения по регионам страны запущены удобные и дешевые поезда.
«Есть несколько прямых еженедельных рейсов из Нью-Йорка для путешественников из США в Узбекистан. Также транзиты через Сеул и Стамбул создадут удобство для туристов», — говорится в статье.
В 2022 году «Forbes» уже включал Узбекистан в список 50 лучших регионов для путешествий. Общая аудитория этого авторитетного финансово-экономического издания составляет около 5 млн человек по всему миру.