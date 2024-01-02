Forbes включил Узбекистан в список самых лучших турнаправлений

Авторитетное финансово-экономическое издание с аудиторией около 5 млн человек по всему миру, рекомендовало своим читателям путешествовать по республике, назвав ее одним из лучших мест для посещения в 2024 году.