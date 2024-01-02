Казахстанцы стали реже отправлять деньги за рубеж

В разрезе стран более половины отправленных из РК денежных средств за январь-октябрь 2023 года пришлось лишь на две — Узбекистан и Россию: 232,8 млрд и 195,2 млрд тг соответственно. Значительные объёмы также были отправлены в Турцию (184,5 млрд тг) и Грузию (76,7 млрд тг).