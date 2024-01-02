Казахстанцы стали реже отправлять деньги за рубеж

Так, объём отправленных за рубеж денежных средств через СДП за январь-октябрь 2023 года составил 806,9 млрд тг — на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объём полученных из-за рубежа денег просел в 2,2 раза по сравнению с январём-октябрём 2022-го, составив за 10 месяцев текущего года 258,5 млрд тг.
В разрезе стран более половины отправленных из РК денежных средств за январь-октябрь 2023 года пришлось лишь на две — Узбекистан и Россию: 232,8 млрд и 195,2 млрд тг соответственно. Значительные объёмы также были отправлены в Турцию (184,5 млрд тг) и Грузию (76,7 млрд тг).
Более трети всего объёма полученных через СДП денежных средств было переведено из России: 94,2 млрд тг. Ещё треть совокупно пришлась на Узбекистан (28,5 млрд тг), США (27,8 млрд тг) и Южную Корею (27,4 млрд тг).
Среди систем денежных переводов наибольший объём отправленных за рубеж денежных переводов пришёлся на «Золотую Корону»: 643,4 млрд тг — на 4,8% меньше, чем за январь-октябрь 2022 года. При этом доля системы выросла с 77,8% до 79,7%. Следом идут Contact (93,4 млрд тг), Western Union (46,3 млрд тг) и MoneyGram (13,1 млрд тг). На иные системы пришлось 10,8 млрд тг.
По объёму полученных из-за рубежа денежных переводов среди СДП также лидирует «Золотая Корона»: 130,8 млрд тг — в 3,1 раза меньше, однако, чем за январь-октябрь 2022 года. Доля системы за год уменьшилась с 70,7% сразу до 50,6%. Следом идут Western Union (57,6 млрд тг), MoneyGram (32,4 млрд тг) и Contact (11,9 млрд тг). На иные системы пришлось 25,8 млрд тг.