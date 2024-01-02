В этом году в Нижнем Новгороде власти снесут 108 аварийных домов

В прошлом году таких домов было 12 — всех их расселили. План не только был выполнен, но и перевыполнен на 33%, рассказал заместитель Министра строительства Евгений Морозов. Так, количество аварийных зданий превалировало в Тоншаевском округе и Первомайке (59% от всех домов).