Во сколько лет казахстанцы будут уходить на пенсию в 2024 году

До 2018 года пенсионный возраст казахстанок составлял 58 лет. А потом его начали планомерно увеличивать, ежегодно прибавляя по полгода. Так в 2019 году они выходили на пенсию в 59 лет, в 2020 — в 59,5 года и так далее.