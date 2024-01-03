Беларусь вошла в мировые лидеры производителей сыра, обойдя Германию и Францию

Беларусь вошла в мировые лидеры по производству сыра на душу населения, обойдя Германию и Францию. Заместитель директора по научной работе Института системных исследований в агро-промышленном комплексе Национальной академии наук Беларуси Светлана Кондратенко рассказала об этом sb.by.
По словам спикера, конъюнктура мирового продовольственного рынка в целом складывается для отечественных поставщиков в благоприятном русле. Имеется тенденция к росту как спроса, так и цен на продукты экспорта из Беларуси. Среди таких продуктов Светлана Кондратенко назвала масло сливочное и сухое молоко. Тут речь идет, прежде всего, о странах Азии.
— При этом запасы производителей Западной Европы оказались ограничены, что заставило европейских поставщиков ориентироваться на внутренний рынок, освобождая многие экспортные ниши, — отметила собеседник издания.
А вот по производству сыров позиции Беларуси значительно укрепились.
— Беларусь уже вошла в число лидеров мирового рейтинга по производству сыров на душу населения, опередив многие страны Европы, в том числе Германию и Францию, — сказала Кондратенко.
При этом рост мирового рынка сыра ожидается в размере 4,5% за год, а, к примеру, китайский сегмент прибавит все 10%ю.
— Это означает, что у отечественных производителей есть все шансы нарастить экспортные поставки сыров и другой молочной продукции, — говорит замдиректора института.