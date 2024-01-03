Беларусь вошла в мировые лидеры производителей сыра, обойдя Германию и Францию

По словам спикера, конъюнктура мирового продовольственного рынка в целом складывается для отечественных поставщиков в благоприятном русле. Имеется тенденция к росту как спроса, так и цен на продукты экспорта из Беларуси. Среди таких продуктов Светлана Кондратенко назвала масло сливочное и сухое молоко. Тут речь идет, прежде всего, о странах Азии.