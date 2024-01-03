В Новосибирске появятся новые многоэтажки на улице Забалуева

Срок реализации проекта — 5 лет. Проект охватывает строительство жилых домов и помещений общественного значения. Первые два жилых дома планируют сдать в 2027 году, а третий — в 2028. Общая площадь жилых помещений в зданиях должна составлять не менее 38,4 тысяч квадратных метров. Кроме этого, предусмотрена передача не менее 965 квадратных метров жилья в собственность гражданам, которые пострадали от застройщиков.