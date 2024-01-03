Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане

«В местах размещения к туристскому взносу применяется ставка в размере 0 (ноль) процентов», — говорится в поправках.
Ранее в Казахстане действовали фиксированные ставки от 0,2 до 0,5 МРП (от 690 до 1726 тенге).
Также из правил исключены пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.
С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax — обязательный туристский взнос с иностранцев. В прошлом году он не взимался, а в начале 2023-го ставки в размере от 1% до 5% были утверждены в более чем 30 городах и районах страны.
Позже размер пересмотрели и исчисляли не в в процентном соотношении, а в привязке к МРП. Однако представители турбизнеса высказывали недовольство самим фактом существования взноса.