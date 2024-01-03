В Уфе выделят участки компании за достройку «Дома смерти»

Компания приняла на себя обязательства достроить проблемный «Дом смерти» на пересечении улиц Кирова и Пархоменко.



Компенсационные участки для высотной застройки выделены по улице Биишевой площадью 7,2 тыс. кв. м, по улице Кавказской рядом с домами № 17 и № 17а площадью 11,7 тыс. и 16,6 тыс. кв. м, по улице Сипайловской напротив «Кошкиного леса» площадью 6,5 тыс. км. м.



Министерству земельных и имущественных отношений республики поручено заключить с «Арт-сити» договоры аренды.



ООО СЗ «Арт-сити» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. В прошлом году чистая прибыль компании составила 36,3 млн руб. при выручке 3 млрд руб. Ранее принадлежало бывшему владельцу ООО «Билд» (до марта 2020 года) Артуру Харисову (90%) и нынешнему учредителю ООО «Билд» Рустаму Хасанову. С октября текущего года основным владельцем вместо господина Харисова указан Тимур Мухамедянов.



В 2022 году Советский райсуд Уфы признал Артура Харисова виновным в даче взятки должностным лицам правительства республики через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за оказание содействия в победе «Билд» на аукционе по строительству соцобъектов и присудил штраф в размере 3,5 млн руб. В 2019 году «Билд» получил контракт стоимостью 815 млн руб. на строительство школы в микрорайоне Миловский парк, за который также боролась группа Су-10. В том же году Верховный суд Башкирии приговор отменил и оправдал подсудимого, однако по решению Шестого кассационного суда дело было возвращено на новое апелляционное рассмотрение. В августе текущего года ВС республики оставил обвинительный приговор Артуру Харисову в силе, незначительно снизив размер штрафа до 3,4 млн руб.