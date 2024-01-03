«Ситуация преувеличена, полки не пустуют»: в мэрии Челябинска ответили на заявления об отсутствии хлеба в магазинах

В администрации Челябинска заявили, что ситуация с отсутствием хлеба в магазинах города преувеличена. По словам чиновников, никакого дефицита и проблем с доставкой нет.
— По данным основного поставщика хлеба, отгрузка в магазины города идет в полном объеме по заявкам магазинов и торговых сетей, — заявили в мэрии Челябинска.
В городской администрации добавили, что с 4 января объемы поставок будут планово увеличиваться из-за роста числа заявок от предприятий розничной торговли.
Ранее сами производители опровергли информацию о пустых хлебных отделах в магазинах Челябинска. На дефицит продукции жаловались жители Копейска и микрорайона Чурилово.