В Пермском крае назвали самые востребованные профессии 2024 года

За январь—ноябрь 2023 года количество вакансий в регионе на hh.ru увеличилось на 40%, а резюме соискателей — на 2%. Основной причиной такой динамики, по словам специалистов, являются негативные демографические тенденции в России. В стране снижается рождаемость, увеличивается миграционный отток, а пандемийный 2020 год только усугубил положение.