В Пермском крае назвали самые востребованные профессии 2024 года

«Наиболее востребованными в 2024 году в Пермском крае будет специалисты в сфере продаж, розничной торговли, рабочий и производственный персонал, а также на строители и работники транспорта», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на исследование hh.ru. Пока нормальным остается уровень конкуренции среди «белых воротничков».
За январь—ноябрь 2023 года количество вакансий в регионе на hh.ru увеличилось на 40%, а резюме соискателей — на 2%. Основной причиной такой динамики, по словам специалистов, являются негативные демографические тенденции в России. В стране снижается рождаемость, увеличивается миграционный отток, а пандемийный 2020 год только усугубил положение.
Ранее экспертное агентство «Эксперт РА» поставило Пермский край в топ-3 регионов России по дефициту кадров. Потребность в работниках за год выросла в крае на 67%.