Названы причины исключения «Первого канала» из сетки вещания в Казахстане — представитель

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Исключение «Первого канала» из сетки вещания казахстанского оператора Otau TV — это не политическое решение, уверена официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.
Комментируя ситуацию Sputnik Казахстан, Калашникова отметила, что с с удивлением прочитала версию TVcom о том, что якобы с января 2024 года там сокращают зарубежные каналы «с новостным информационным нарративом».
«И это притом, что с 2020 года, с момента пандемии, мы не поднимали тарифы», — заявила она.
Попытки договориться и предоставить рассрочку, отметила Калашникова, продолжались до 31 декабря 2023 года, но были тщетны.
Цифровое семейство «Первого канала» продолжает вещание в Казахстане на ресурсах крупнейших операторов связи.