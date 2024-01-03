Названы причины исключения «Первого канала» из сетки вещания в Казахстане — представитель

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Исключение «Первого канала» из сетки вещания казахстанского оператора Otau TV — это не политическое решение, уверена официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.

Комментируя ситуацию Sputnik Казахстан, Калашникова отметила, что с с удивлением прочитала версию TVcom о том, что якобы с января 2024 года там сокращают зарубежные каналы «с новостным информационным нарративом».

По ее словам, главная причина — экономическая. «Первому каналу», добавила Калашникова, вообще не платили за вещание в 2023 году и остались должны за несколько месяцев вещания в 2022 году.