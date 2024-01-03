«Чистить зубы ведром воды — не нормально»: депутаты предложили повысить тариф на воду (видео)

Отмечается, что мощность новой насосно-фильтровальной станции составляет 105 тысяч кубометров в сутки. Эксперты говорят, что благодаря ей в столице можно забыть о дефиците воды на ближайшие пять лет. На строительство потратили около 60 миллиардов тенге. Еще одну станцию планируют построить уже к 2028 году. Однако, по мнению депутатов, дело не столько в подаче воды, сколько в ее экономном потреблении. По их словам, к 2030 году в регионе может возникнуть водный кризис — и только бережное отношение к жизненно важному ресурсу спасет ситуацию.