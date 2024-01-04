Италия увеличила экспорт холодильников в Россию, заявили в торговой палате

«Но мы видим, что экспорт оборудования для пищевой обработки, холодильников начинает расти, несмотря на общий спад. Итальянцы начинают продавать больше, чем раньше. Понятно, что это типичный итальянский бизнес, но это уже хороший сигнал, что каким-то образом экспорт из Италии реанимируется», — сказал Пелаццо.