Правила застройки изменили в Казахстане

Вместе с тем с 1 июля 2024 года вводится такое понятие, как уникальный номер объекта (УНО) — это идентификационный 18-значный номер, формируемый в системе государственного градостроительного кадастра для сбора информации (сведений) об объекте строительства от получения исходных материалов на разработку проектов строительства, реконструкцию (перепланировку и переоборудование) до приемки в эксплуатацию, с целью мониторинга объекта.