Крыши едут от этой застройки. В Петербурге впервые передвинули дом

На вопрос о том, можно ли масштабировать эту технологию на более крупные объекты, Шестаков отвечает: может, но не методом «копипаст». «Технология перевозки зависит от множества факторов: топографии местности, состава грунтов, физического состояния объекта, его веса и размеров, расстояния перемещения, — говорит он. — Нужны сложнейшие инженерные расчеты и индивидуальные решения. Задача усложняется тем, что ни в России, ни в мире нет наработанного опыта по переносу зданий».



Если застройщик говорит о рыночном прецеденте, то архитекторы в свое время опасались охранного. Здание воспитательного дома никогда не обладало статусом объекта культурного наследия. Но по умолчанию оно защищено от демонтажа дореволюционным годом возведения — так диктует закон. Вскоре он однако должен измениться: Смольный хочет уйти от возрастного критерия и разделить здания в охранной зоне на средовые и несредовые, вне зависимости от того, насколько они старые. Сейчас идут общественные обсуждения.



Коллизии, при которых застройщик пытается подселить жилой комплекс к историческому зданию — классика петербургской новой архитектуры. Дальше — развилка. Иногда реализуют достаточно деликатный проект, ради которого ничего не надо сносить. Иногда старый дом неожиданного оказывается по документам моложе, чем все думали еще вчера, и его оперативно демонтируют — а градозащитники уходят в многолетние суды, пытаясь доказать, что постройку искусственно омолодили. Иногда происходит что-то маловразумительное: здание сносят, несмотря на то, что приставы и следователи пытаются остановить процесс, буквально стоят у строительного забора. В данном случае застройщик пошел по пути лишних издержек и сохранения объекта. Пусть не к памятникам, но к историческим зданиям (а в будущем — к средовым) рынок этот метод теперь сможет применять.