Российские пенсионеры могут получить дополнительную выплату: 4000 рублей за непрерывный стаж

В России пенсионерам рассказали о возможности получить дополнительную выплату. Однако получить её смогут не все пожилые граждане, а только те, у кого есть непрерывный стаж от трех до десяти лет. Размер выплаты составит около 4 тысяч рублей.
Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева порталу Primpress, выплаты пенсионерам вводятся на региональном уровне. При этом выплачивать деньги будут независимо от того, какой сейчас трудовой стаж у граждан.
По словам эксперта, к концу года крупные компании начали выпускать указы об оказании поддержки нынешним и бывшим сотрудникам организации.
Основное условие для получения дополнительного денежного бонуса — это наличие непрерывного трудового стажа. Предприятия предложили работникам пенсионного возраста выплатить различные премии за непрерывный трудовой стаж.
Таким образом сотрудники при достижении 60, 65 или 70 лет могут получить разовую выплату, если у них есть определенный непрерывный стаж работы.
Так, за непрерывный стаж от 3 до 10 лет работодатели обещают выплатить 3000 рублей, а при наличии непрерывного стажа от 15 лет размер выплаты составит от 4000 рублей. При этом денежный бонус будет начислен пенсионерам автоматически и даже тем, кто в данный момент не работает в организации.