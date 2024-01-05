Российские пенсионеры могут получить дополнительную выплату: 4000 рублей за непрерывный стаж

Так, за непрерывный стаж от 3 до 10 лет работодатели обещают выплатить 3000 рублей, а при наличии непрерывного стажа от 15 лет размер выплаты составит от 4000 рублей. При этом денежный бонус будет начислен пенсионерам автоматически и даже тем, кто в данный момент не работает в организации.