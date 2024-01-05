В Андижане наладят производство лифтов совместно с компанией из Китая

Делегация Андижанской области во главе с хокимом Шухратбеком Абдурахмановым отправилась в китайский город Тяньцзинь.
Глава области провел переговоры с представителями компании Cashway Fintech Co. LTD о создании в Андижане лифтового производства и договорился о реализации инвестиционного проекта стоимостью 30 миллионов долларов на территории Андижанской области.
Отметим, что Cashway Fintech Co. LTD — один из лидеров Поднебесной по производству и обслуживанию банкоматов, лифтов и эскалаторов.
Напомним, что по итогам первого полугодия 2023 года Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в экономику Узбекистана, вложившим 20,5% от общего инвестиционного портфеля, а по данным с января по сентябрь 2023 года доля китайских инвестиций выросла и составила уже 24,5%.