В Андижане наладят производство лифтов совместно с компанией из Китая

Напомним, что по итогам первого полугодия 2023 года Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в экономику Узбекистана, вложившим 20,5% от общего инвестиционного портфеля, а по данным с января по сентябрь 2023 года доля китайских инвестиций выросла и составила уже 24,5%.