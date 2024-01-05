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В Андижане наладят производство лифтов совместно с компанией из Китая

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижане планируют создать совместное узбекско-китайское предприятие по производству лифтов. Инвестиционный проект оценивается в 30 миллионов долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на канал главы региона.
Источник: Podrobno.uz

Делегация Андижанской области во главе с хокимом Шухратбеком Абдурахмановым отправилась в китайский город Тяньцзинь.

Глава области провел переговоры с представителями компании Cashway Fintech Co. LTD о создании в Андижане лифтового производства и договорился о реализации инвестиционного проекта стоимостью 30 миллионов долларов на территории Андижанской области.

Отметим, что Cashway Fintech Co. LTD — один из лидеров Поднебесной по производству и обслуживанию банкоматов, лифтов и эскалаторов.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2023 года Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в экономику Узбекистана, вложившим 20,5% от общего инвестиционного портфеля, а по данным с января по сентябрь 2023 года доля китайских инвестиций выросла и составила уже 24,5%.

экономика