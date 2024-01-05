Сахар, лук и картофель подешевели в СКО

По информации департамента Бюро национальной статистики, за год продукты в регионе подорожали почти на 10%. При этом некоторые группы продовольственных товаров возросли в цене значительно, на некоторые она, напротив, снизилась.
За год яйца подорожали почти на 15%, свежая рыба — на 14%, фрукты — на 10%, кондитерские изделия — на 9%, мясо — на 8%. На группу свежих овощей в целом прирост незначительный — 2%. Но морковь подорожала на 21%, свекла — на 19%, капуста — на 17%. Лук подешевел на 12%, картофель — на 1,5%. Цена на сахар снизилась на 14%, на крупы — почти на 7%, но рис стал дороже на 37%.
Непродовольственные товары подорожали на 9%, платные услуги — почти на 14%. В том числе предметы, приборы и товары личного пользования — на 21%, мебель и предметы домашнего обихода — на 20%, одежда и обувь — на 11%, фармацевтическая продукция — на 9%.
Фактическая арендная плата за жилье выросла более чем на 15%, амбулаторные услуги стали обходиться на 14% дороже, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания — почти на 15%, страхование — на 3%.