Сахар, лук и картофель подешевели в СКО

За год яйца подорожали почти на 15%, свежая рыба — на 14%, фрукты — на 10%, кондитерские изделия — на 9%, мясо — на 8%. На группу свежих овощей в целом прирост незначительный — 2%. Но морковь подорожала на 21%, свекла — на 19%, капуста — на 17%. Лук подешевел на 12%, картофель — на 1,5%. Цена на сахар снизилась на 14%, на крупы — почти на 7%, но рис стал дороже на 37%.