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Новый вид страхования вводится в Беларуси

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в порядок страховой деятельности в республике, сообщили в пресс-службе главы государства.
Источник: Sputnik.by

«Документом, в частности, вводится “вмененное страхование”, регламентируется порядок его проведения», — говорится в сообщении.

Госорганизации теперь смогут заключать договоры добровольного страхования с негосударственными страховщиками.

Кроме того, закон предусматривает ограничения, которые направлены на то, чтобы снизить риски возможных злоупотреблений использования страхования жизни. В том числе речь идет и о страховании дополнительной пенсии как способа обхода действующих ограничений по размерам выплат отдельными работниками и минимизации отчислений в ФСЗН.

Документ снимает ограничения для государственных страховых организаций по размещению страховых резервов и собственных средств в негосударственных банках.

Закон закрепляет за Совмином полномочия по установлению лимитов и порядка такого размещения.

Ранее член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош рассказывала, что вмененное страхование предполагает страхование ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

экономика