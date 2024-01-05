Новый вид страхования вводится в Беларуси

«Документом, в частности, вводится “вмененное страхование”, регламентируется порядок его проведения», — говорится в сообщении.
Госорганизации теперь смогут заключать договоры добровольного страхования с негосударственными страховщиками.
Кроме того, закон предусматривает ограничения, которые направлены на то, чтобы снизить риски возможных злоупотреблений использования страхования жизни. В том числе речь идет и о страховании дополнительной пенсии как способа обхода действующих ограничений по размерам выплат отдельными работниками и минимизации отчислений в ФСЗН.
Документ снимает ограничения для государственных страховых организаций по размещению страховых резервов и собственных средств в негосударственных банках.
Закон закрепляет за Совмином полномочия по установлению лимитов и порядка такого размещения.
Ранее член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Светлана Бартош рассказывала, что вмененное страхование предполагает страхование ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.