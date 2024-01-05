Новый вид страхования вводится в Беларуси

Кроме того, закон предусматривает ограничения, которые направлены на то, чтобы снизить риски возможных злоупотреблений использования страхования жизни. В том числе речь идет и о страховании дополнительной пенсии как способа обхода действующих ограничений по размерам выплат отдельными работниками и минимизации отчислений в ФСЗН.