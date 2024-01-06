Стало известно, у кого из жителей Новосибирска вырастет зарплата в 2024 году

В 2024 году у некоторых специалистов в Новосибирске вырастет заработная плата. Стало известно, кому будут платить больше.
С 1 января 2024 года в бюджетной сфере провели индексацию. Известно, что заработная плата увеличится от 4,5 до 9,8%. Речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения и правоохранительных органов..
В частности, правительство России выделило Новосибирской области более 224 млн рублей на заработную плату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году.
Помимо этого, с 1 октября 2024 года также зарплату вырастут у остальных бюджетников — на 4,5%. Оклады будут доведены до нового уровня минимального размера оплаты труда — 19 242 рубля.
Однако повышение зарплат не предусмотрено для чиновников, судей, гражданских служащих, сотрудников отдельных федеральных органов власти и депутатов Госдумы РФ.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске резко выросли зарплаты: средняя составляет 64,8 тысячи рублей.