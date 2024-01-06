Постановление правительства Татарстана об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
При оплате транспортной картой, рассчитанной на 100 поездок, каждая обойдется в 28 ₽ против 25 ₽ ранее.
В документе не называется дата, с которой произойдет повышение. В МУП «Метроэлектротранс» обещали сообщить об этом позднее.
Предыдущее повышение состоялось 19 января 2023 года. Тогда стоимость проезда при оплате безналичным способом увеличили до 35 ₽ вместо прежних 31 ₽, а за наличный расчет она осталась прежней (36 ₽).
Стоимость проезда наземным транспортом в Казани подняли уже с 1 января 2024 года. Она также достигла 42 ₽ при оплате наличными.
Полина Петрова.
Проезд в метро в Казани подорожает до 42 рублей
Проезд в казанском метрополитене за наличный расчет будет стоить 42 ₽ вместо 36 ₽ в настоящее время (рост почти на 16,7%), за безналичный расчет (при оплате картами) — 38 ₽ вместо 35 ₽ (рост на 8,6%).
Постановление правительства Татарстана об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.