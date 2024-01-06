Единый знак качества будут выдавать в Беларуси на два года

Для того чтобы повысить качество продукции в республике, глава Госстандарта считает — нужно кардинально изменить мышление и совершенствоваться. Поможет в этом и единый знак качества, который начнут выдавать лучшей продукции.
«Конкурс планируется проводить каждый год, действовать знак качества будет в течение двух лет», — сказал Татарицкий.
Для его обладателя будут действовать преференции. «Важная составляющая — реклама в средствах массовой информации, на сайтах госорганов, облисполкомов, выкладка на полке с демонстрацией, что это лучшая продукция», — уточнил он.
Что касается дизайна нового знака, то окончательно его еще не определили. Председатель Госкомитета по стандартизации уточнил, что изначально было более 20 вариантов, однако «к финишу подошли пять».
«Мы видим традиционный знак качества, который был в советские времена, мы попытались его интерпретировать. Мне кажется, он сохраняет преемственность, что нужно сохранить лучшее», — добавил глава Госстандарта.