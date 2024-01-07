Госстандарт запретил продавать некоторые капсулы для стирки

Моющее синтетическое жидкое средство в растворимых капсулах для стирки для цветного белья «Vizir» теперь нельзя реализовывать в стране, поскольку у него превышен показатель «пенообразующая способность». При норме не более 180 миллиметров, тесты показали 210 (±5 миллиметров), что вводит потребителей в заблуждение и применение такого порошка может быть опасно в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.
Такие же нарушения обнаружены и у капсул для цветного «Savex Color», показатель пенообразующая способность там еще выше и составляет 219 (±5 миллиметров).
Запрет на ввоз и продажу данных товаров действует с 8 января.
Госстандарт продолжает выявлять некачественную продукцию на прилавках республики. Ранее в «черный список» попали некоторые моющие синтетические средства торговой марки «Vestar» (Россия) и «Gallus» (Польша).
Специалисты рекомендуют в обязательном порядке проверять, находится ли товар в реестре опасной продукции, особенно если речь идет об электроприборах. Важно также обратить внимание на наличие соответствующих документов и маркировки.