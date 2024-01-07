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В Турции за сутки отбуксировали два танкера, следовавших в Россию

Буксиры береговой охраны Турции дважды в субботу, 6 января, приходили на помощь танкерам, которые шли в Россию, сообщил источник «РИА Новости». Неполадки возникли у танкера Elijah, который шел из Испании, и Sundoro, который следовал из Мальты.
Босфор
Источник: Reuters

О первом инциденте турецкие СМИ сообщали утром. У 184-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, который шел в порт Новороссийск, вышел из строя двигатель. Танкер отбуксировали на якорную стоянку Шевкетие для устранения поломки.

О втором инциденте ближе к ночи сообщил источник «РИА Новости» в Турции. У судна Elijah длиной в 185 м вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы возле острова Гёкчеада. Танкер шел под флагом Панамы. Его отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Произошедшее не повлияло на движении судов.

Леонид Уварчев

экономика