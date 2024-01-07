В Турции за сутки отбуксировали два танкера, следовавших в Россию

О втором инциденте ближе к ночи сообщил источник «РИА Новости» в Турции. У судна Elijah длиной в 185 м вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы возле острова Гёкчеада. Танкер шел под флагом Панамы. Его отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Произошедшее не повлияло на движении судов.