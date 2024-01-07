В Кокшетау в 2024 году начнут строить ТЭЦ

Решение проблемы нашли минувшей осенью. Когда Министерство энергетики Казахстана подписало с российской стороной меморандум о строительстве новых угольных энергоблоков в трёх городах страны. Самым ожидаемым проектом стало возведение ТЭЦ в Кокшетау, стоимостью порядка 389 миллиардов тенге.
Кокшетау стремительно растёт. Только за последние 20 лет население города увеличилось на 30 тысяч человек. Появляются не только новые социальные объекты и жилые дома, но и целые микрорайоны. Вместе с этим возникают проблемы с отоплением, горячей водой и электричеством. Поэтому даже горожане говорят о том, что областному центру нужна ТЭЦ.
Сегодня Кокшетау теплом обеспечивают две районные котельные. Первая построена ещё в 77 году, вторая — в конце 90-х годов прошлого столетия. Большая нагрузка приходится на вторую котельную, где расположены три основных котлоагрегата.
Новая ТЭЦ в Кокшетау должна производить 520 гигакалорий тепла в час и 240 мегаватт электричества. Вместе с этим появится и центральное горячее водоснабжение. В декабре прошлого Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве ТЭЦ российской компанией. Теперь в начале года стороны должны подписать межправительственное соглашение, которое обозначит точные сроки строительства. А возведение энергообъекта ориентировочно начнут в третьем-четвёртом квартале этого года..
Вместе с тем, строительство ТЭЦ в два раза снизит вредные выбросы в атмосферу в городе, так как в качестве топлива параллельно с углём будут использовать газ.