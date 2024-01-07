В Андижане будут производить лифты

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Андижане планируют открыть предприятие по производству лифтов. Соглашение об этом подписали на встрече в Тяньцзине (Китай) руководство хокимията Андижанской области и представители крупной китайской компании «Cashway Fintech Co. LTD», сообщает агентство «УзА».
Инвестиционный проект оценивается в $30 млн.
Делегация области также посетила международную корпорацию «Синофарм» и договорилась о реализации проекта по производству импортозамещающей и экспортной фармацевтической продукции стоимостью $50 млн.
Кроме того, областное руководство приняло участие в бизнес-форуме, по итогам которого подписало деловые соглашения с более чем 10 китайскими компаниями на общую сумму $1,2 млрд. Эти соглашения включают в себя проекты по производству кожаной обуви, аккумуляторов для электромобилей, металлоконструкций и других товаров.