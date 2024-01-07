В Андижане будут производить лифты

Кроме того, областное руководство приняло участие в бизнес-форуме, по итогам которого подписало деловые соглашения с более чем 10 китайскими компаниями на общую сумму $1,2 млрд. Эти соглашения включают в себя проекты по производству кожаной обуви, аккумуляторов для электромобилей, металлоконструкций и других товаров.