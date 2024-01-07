В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка

КИШИНЕВ, 7 янв — РИА Новости. Восстановление здания цирка в Кишиневе обойдется в 11 миллионов евро, власти ищут для этого ресурсы, заявил министр культуры Молдавии Сергей Продан.
Цирк Кишинева прекратил свою работу в 2004 года, зданию требовался капитальный ремонт. В 2014 году были возобновлены выступления на малой арене, которая был отремонтирована.
«Для полной реставрации здания и возобновления функционирования цирка необходимо более 11 миллионов евро. Работы на следующих этапах могут осуществляться за счет республиканского бюджета и/или за счет дополнительного финансирования. На данный момент мы находимся в процессе выявления этих ресурсов».
По его словам, весной 2024 года завершатся работы первого этапа, в рамках которых будет восстановлена кровля. Параллельно будут проведены и другие консервационные работы ответственных элементов конструкции, чтобы не допустить деградации здания.
«В 2019—2021 годах было проведено детальное техническое обследование текущего состояния здания цирка с использованием современных методов 3D-сканирования. Позже был разработан подробный технический проект реставрации главной арены с учетом необходимости сохранить уникальный архитектурный облик и придать ей многофункциональность», — пояснил министр.
В мае здание цирка в Кишиневе было включено в Реестр памятников, охраняемых государством. Здание цирка было открыто в 1981 году и имеет самый большой концертный зал в Молдавии в форме амфитеатра вместимостью 1,9 тысячи мест и ареной диаметром 13 метров.