В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка

«Для полной реставрации здания и возобновления функционирования цирка необходимо более 11 миллионов евро. Работы на следующих этапах могут осуществляться за счет республиканского бюджета и/или за счет дополнительного финансирования. На данный момент мы находимся в процессе выявления этих ресурсов».