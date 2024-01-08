Скандальная фирма дочери Болата Назарбаева выиграла тендер на миллиарды тенге

Также он сообщил, что помимо этого, поступают жалобы и на другие работы. По имеющимся данным, по состоянию на 1 октября прошлого года компания Tolagai-2050 освоила лишь 13,961 млрд тенге, то есть 35% от суммы договора. Тогда компания Tolagai-2050 просила продлить сроки выполнения еще на девять месяцев.