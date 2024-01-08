Скандальная фирма дочери Болата Назарбаева выиграла тендер на миллиарды тенге

«ТОО “TOLAGAI-2050” тонуло в судебных скандалах и совершенно неожиданно выиграла тендер по реконструкции оросительных сетей в Илийском и Жамбылском районах Алматинской области на сумму свыше 37 млрд тенге. Эта же компания в конце 2022 года выиграла аналогичные тендеры по другим районам на общую сумму свыше 11 млрд тенге. Не удивляйтесь, это всего лишь фирма дочери Болата Назарбаева», — говорится в распространяемом сообщении.
На пост отреагировала пресс-служба акимата Алматинской области. В комментарии сказано, что ТОО «TOLAGAI-2050» выиграло три конкурса на строительно-монтажные работы по реконструкции оросительных сетей в разных районах Алматинской области. В каждом конкурсе было несколько участников, но ТОО «TOLAGAI-2050» предложило наименьшую цену и было признано победителем.
«Конкурсы проводились с использованием рейтингово-балльной системы, которая исключает человеческий фактор и возможность незаконного вмешательства в процесс конкурса. Критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение, включают опыт работы, уплаченные налоги, финансовую устойчивость, характеристики товаров и местонахождение поставщика. Никаких жалоб или претензий не поступило от других участников или органов внутреннего государственного аудита».
В середине декабря прошлого года депутат мажилиса Айдос Сарым также критиковал многомиллиардный контракт с фирмой Tolagai-2050. Он говорил о том, что компания должна была построить 15 пограничных застав на 40,35 млрд тенге до конца 2023 года, однако установленные договором сроки были грубо нарушены.
Также он сообщил, что помимо этого, поступают жалобы и на другие работы. По имеющимся данным, по состоянию на 1 октября прошлого года компания Tolagai-2050 освоила лишь 13,961 млрд тенге, то есть 35% от суммы договора. Тогда компания Tolagai-2050 просила продлить сроки выполнения еще на девять месяцев.
Сарым обратил внимание на то, что «компания Tolagai-2050 неоднократно подвергалась критике в СМИ по проектам реконструкции систем орошения, механической очистке водохранилища Сайран, а также другим проектам в Алматы и Павлодарской области».