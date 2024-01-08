В Беларуси изменился налог на подарки. Узнали, когда нужно платить

Максимальная сумма дарения, с которой не придется платить подоходный налог, выросла на 1 093 рубля. В прошлом году белорусы могли получать подарки в пределах 9 338 рублей без вопросов со стороны налоговых органов, сейчас — 10 431 рубль.



Если физлицо получит в дар сумму свыше этой цифры, нужно будет по итогам года подать налоговую декларацию и уплатить 13% с суммы, превышающей установленную норму.